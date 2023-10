Concurso IPTU Dá Prêmios 2023 sorteia motos e veículos aos contribuintes

Aconteceu na manhã de hoje (25), o último sorteio do Concurso IPTU Dá Prêmios, de 2023. O evento aconteceu em frente da Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho. Ocorreu também a entrega de prêmios de sorteio realizado no último dia 23 de agosto deste ano.

Durante o evento, a prefeita Adriane Lopes comentou sobre a importância do pagamento em dia do IPTU. ““Os contribuintes que pagam o IPTU em dia também são valorizados. Com esse dinheiro do imposto, estamos revitalizando 205 escolas, postos de saúde e vamos levar asfalto e drenagem para os bairros mais carentes da cidade comm o dinheiro dos contribuintes”.

Segundo a prefeitura, foram sorteados 24 prêmios, divididos em três sorteios, entre eles um carro Renaut Kwid 0km, uma moto Suzuki DK 160 também 0km, três aparelhos de televisão e três de ar condicionado.

“Tenho 87 anos e não tenho condições de pilotar uma moto. Já verifiquei que essa motocicleta vale R$18 mil e vou vender por R$16 e pegar esse dinheiro. Sou operado e preciso colocar um chip na coluna para aliviar uma dor que me persegue a anos”, relatou o ganhador de uma motocicleta Suzuki, DK 160 cilindrada, disse o médico ginecologista, Orcidiney Bassoli, de 87 anos.

Já o ganhador do carro é serralheiro, mas compareceu,. Para não perder a oportunidade, enviou a filha Suellen Chaves dos Santos,para receber as chaves. “Todo ano ele preenche, tudo. Mas assim, quando ele recebeu a ligação, não acreditou e achou que fosse trote, demorou para ele acreditar. Mas ficou super feliz”, relatou a jovem que esteve no evento recebendo o veículo

No sorteio de hoje, Darci Borges Pereira ganhou uma moto. Já Norma Elizabete., ficou com o veículo 0km. Os ar condicionado foram sorteados para Lino de Arruda, Ildes Figueiredo e Ilsa Soares. Os sorteados dos televisores foram Sônia Ferreira, Fátima Cardial e Larissa Orará

Os participantes sorteados hoje, são contribuintes que estão em dia com os pagamentos do IPTU de 2023.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.