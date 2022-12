Com estoques em baixa, Hemosul Campo Grande convoca doadores

Com estoques de sangue em nível baixo, o Hemosul Coordenador de Campo Grande faz apelo aos doadores, em especial aos do tipo O-, O+ e A-. Principal distribuidora de sangue dos hospitais públicos e privados de Mato Grosso do Sul, o hemocentro opera com estoques do tipo O- em estado crítico nesta quinta-feira (22).

Coordenadora do Hemosul, Mayra Franceschi explica que a princípio, o local estará fechado nos dias 24 de dezembro de 31 dezembro, contudo, se até sexta-feira (23), os estoques seguirem em baixa o hemocentro abrirá em horário especial durante os sábados.

“Estamos em estado de emergência do tipo O-, mas os tipo O+ e A- estão em baixa, mas todas as tipagens são bem vindas porque precisamos para produzir as plaquetas. Hoje o Hemosul Coordenador de Campo Grande funciona até as 17h, nas demais cidades os hemocentros abrem pela manhã”, ressalta.

Quem pode doar?

Para doar é preciso atentar-se às regras, apresentar documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista, ter entre 16 e 69 anos, pesar 51 quilos ou mais, estar bem alimentado e ter realizado a primeira doação antes dos 60 anos, acima desta idade, apenas quem já é doador de sangue.

Vale ressaltar que menores de 18 anos só podem doar se estiverem acompanhados dos pais ou responsável legal.

Pessoas que testaram positivo para a Covid-19, devem esperar no mínimo 30 dias para voltarem a doar sangue. Quem tomou a vacina, é necessário observar o período conforme a dose recebida, Coronavac o prazo é de 48 horas e Pfizer, Astrazeneca e Janssen, o prazo é de 7 dias.

De acordo com a Lei nº 1.075, doenças como diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose e câncer, assim como portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue como Doença de Chagas, Hepatite, AIDS, Sífilis são inaptos a doarem. Em caso de gripe ou crise alérgica deve-se esperar sete dias após o desaparecimento dos sintomas para doar sangue.

Mato Grosso do Sul conta com sete unidades de coleta diárias. Confira os endereços e horários:

Campo Grande

Hemosul Coordenador

Av. Fernando Correa da Costa, 1304, Centro – Campo Grande/MS

Fones: 3312-1517 e (67) 99298-6316 whatsapp – Atendimento ao Doador

(67) 3312-1516 / 3312-1529 – Agendamento de Campanhas

Segunda à Sexta: 7h às 17h

Sábado: 7h às 12h

Hemosul Santa Casa

Rua Rui Barbosa, 3633, Centro – Campo Grande/MS

Fones: (67) 3322-4135 / (67) 99273-7356 whatsapp

Segunda à Sexta: 7h às 12h

HEMOSUL HOSPITAL REGIONAL – HRMS

Rua Engenheiro Lutherio Lopes, 36, Aero Rancho – Campo Grande/MS

Fone: (67) 3378-2678

Segunda à Sexta: 7h às 12h

Interior

Hemosul Dourados

Rua Waldomiro de Souza, 295, Vila Industrial

Fone: (67) 3424-4192 e 3424-0400 / (67) 99239-9421 whatsapp

Segundas, Quartas e Sextas: 7h às 12:30h

Terças e Quintas: 7h às 12h e das 13h às 17h

Último sábado de cada mês: 7h às 12h

Hemosul Três Lagoas

Rua Manoel Rodrigues Artez, 520, Colinos

Fone: (67) 3522-7959 / (67) 99270-0312 whatsapp

Segunda à Sábado: 7h às 12h

Hemosul Ponta Porã

Rua Sete de Setembro, 1896 – Santa Isabel

Fone: (67) 3431-6134 / (67) 99288-5932 whatsapp

Segunda à Sexta: 7h às 12h

Hemosul Paranaíba

Rua Selma Martins de Oliveira, 335, Ipê Branco I

Fone: (67) 3503-1026

Segunda à Sexta: 7h às 11h

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas no site www.hemosul.ms.gov.br. O Hemosul está localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, n° 1304 no Centro de Campo Grande.

