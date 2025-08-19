Homem morto em confronto com a PM era conhecido no meio policial

Indivíduo agrediu o pai e esfaqueou o irmão

Nesta terça-feira (18), um homem foi baleado pela PM (Polícia Militar), após um conflito familiar no bairro Jardim Auxiliadora, em Campo Grande. O confronto foi com a Força Tática da 6ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar).

Ele era conhecido no meio policial e já teria matado em 2013 um desafeto com golpes de machado, também tinha passagem por violência doméstica, além de outras ocorrências.

O homem teria agredido o pai e em seguida esfaqueado o irmão. Ele então correu com a faca para uma região de mata próximo de um córrego.

No local, os policais teriam dado ordem para ele soltar a arma e alterado reagiu a abordagem policial. O indivíduo foi baleado pelos policias e encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas morreu no local.

