Corpo de homem é encontrado em área rural de Amambai

Na noite de domingo (6), o corpo de um homem de aproximadamente 35 anos foi encontrado próximo a uma fazenda na cidade de Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande. O caso foi registrado como morte a esclarecer, e a polícia agora trabalha para desvendar as circunstâncias do falecimento.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha passava pelo local quando avistou o corpo caído. De imediato, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para verificar a situação. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que a vítima já estava morta e, em seguida, acionaram a Polícia Civil e a equipe de perícia para dar início aos procedimentos de investigação.

Até o momento, o nome da vítima não foi divulgado, e as causas da morte ainda não foram determinadas. A Polícia Civil está apurando os fatos para entender o que levou ao óbito. O caso foi registrado na delegacia de Amambai e segue sob investigação.

