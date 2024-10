Homem embriagado bate veículo em árvore no Coophatrabalho

Na noite de ontem (06), um homem, de 42 anos, bateu em uma árvore o veículo que dirigia, após ingerir bebida alcoólica. O caso aconteceu na Avenida Florestal, esquina com a Rua Guanandi, Bairro Coophatrabalho, em Campo Grande.

Conforme relatado pela ex-esposa, ambos estavam em uma sorveteria e na hora de ir embora, a mulher preferiu ir a pé, visto que o homem estava embriagado.

Pouco tempo depois, ele saiu do local dirigindo um veículo Montana, de cor vermelha, e acabou perdendo o controle.

Com o impacto, a vítima sofreu lesões e foi socorrido em estado grave.

Os policiais estiveram no local e encontraram latas de cerveja dentro do carro.

