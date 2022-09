Vizinhos encontram rapaz baleado no Jardim Noroeste

Na manhã deste domingo (25), um rapaz, de 25 anos, foi ferido a tiros, no Bairro Jardim Noroeste em Campo Grande. O rapaz foi encontrado por moradores, em uma área com vários barracos. Em depoimento à polícia, a vítima afirma que foi vítima de bala perdida.

A partir de relatos da vizinhança, a Polícia teve a informação de que o jovem foi ferido em outro local e fugiu pulando várias casas. Um morador relatou que estava dormindo quando ouviu cerca de 7 disparos de arma de fogo, em seguida visualizou a vítima ferida em fuga.

O rapaz foi localizado em uma área com vários barracos. No momento em que a Polícia chegou ao local, havia um grupo de curiosos. No local não há marcas de sangue ou cápsulas e ninguém soube informar o que aconteceu.

A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa, com ferimento no lado esquerdo do peito. No hospital, contou à polícia, que estava em um bar quando chegou um desconhecido em uma motocicleta de cor prata e roda de cor laranja e começou a discutir com um cliente do estabelecimento. Em seguida efetuou disparos, um deles o atingiu.

A polícia chegou a procurar o tal bar onde teria acontecido a briga, mas o estabelecimento não foi encontrado. A vítima tem diversas passagens pela polícia.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como tentativa de homicídio.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: