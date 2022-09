Post Malone cancela show e é hospitalizado com dificuldade para respirar

O cantor norte-americano Post Malone não está tão recuperado quanto os fãs imaginavam. Após uma queda no palco na semana passada, o rapper cancelou o show que realizaria em Boston, nos Estados Unidos, apenas uma hora antes do horário previsto devido a dores na região da costela.

Em um post publicado em suas redes sociais, o músico, que se apresentou no Rock in Rio no início do mês, pediu desculpas aos fãs e afirmou que estava no hospital. “Estou tendo muita dificuldade para respirar, e sinto uma dor lancinante sempre que respiro ou me movo”, afirmou.

Malone sofreu uma queda feia no último dia 17, quando se apresentava em Saint Louis, nos Estados Unidos. Ele desceu uma rampa e caiu em um buraco que não estava devidamente coberto. Seu rosto e corpo bateram no chão, como mostram vídeos feitos pelos fãs. Ele foi socorrido por paramédicos.

Após o episódio, o empresário de Malone e, depois, o próprio rapper tentaram tranquilizar os fãs, afirmando que não tinha quebrado nada. “Acabei de voltar do hospital. Está tudo bem, eles me deram analgésicos. Vamos continuar arrebentando na turnê”, afirmou na ocasião.

No comunicado deste sábado (24), no entanto, Malone disse que estava bem no dia anterior, mas ouviu um “crack” na lateral de seu corpo quando acordou e que estava com dificuldade para respirar. “Com essa dor, não posso fazer o show desta noite”, afirmou ele, que estava no hospital.

Ele se desculpou com os fãs e prometeu que os ingressos seriam válidos para uma apresentação posterior, que ele já estaria tentando marcar. “Me sinto horrível, mas prometo que vou recompensar vocês. Amo você, Boston, e te vejo logo”.

