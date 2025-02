Corpo de homem é encontrado boiando em córrego do Bairro Universitário

Um corpo foi encontrado boiando no córrego Bálsamo, no Bairro Universitário, em Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (24). Segundo informações divulgadas, havia uma perfuração na região do tórax, podendo ser de tiro ou faca.

Equipes da Guarda Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estiveram no local para dar início as investigações.

De acordo com moradores da região, a vítima é um rapaz, usuário de drogas, que costumava andar pelo bairro. Não foram encontrados documentos com o corpo.

A causa da morte está sendo investigada pela Polícia Civil.