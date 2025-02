Homem é preso após agredir companheira em frente à Delegacia da Policia Civil de Dourados

Mulher, de 33 anos, foi agredida em frente a 1ª Delegacia de Polícia Civil, na rua Cuiabá, em Dourados, cidade distante 230km de Campo Grande. O suspeito, companheio da vítima, foi preso em flagrante por violência doméstica. O caso aconteceu na noite do último domingo (24).

Segundo informações do Boletim de ocorrência, o casal estava no carro quando o autor começou a se alterar por ciúmes. O suspeito puxou os cabelos, ameaçou de morte e quebrou o celular da vítima. A mulher, vendo a proximidade da Delegacia, conseguiu fugir do agressor e corrreu até o local para denunciá-lo.

O suspeito, que correu atrás da companheira, foi preso em flagrante e responderá pelo crime de violência doméstica.