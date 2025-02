Abandonado, pitbull é morto após atacar moradores e avançar na equipe da PM no Universitário

Um cachorro da raça pitbull foi morto após atacar pelo menos duas pessoas no bairro Universitário, em Campo Grande, na noite desse domingo (23). Segundo informações, o animal estava abandonado em uma residência. Ele também teria avançado contra a equipe de policiais que atendiam a ocorrência.

Conforme conta no boletim de ocorrência, um homem embriagado acabou recebendo várias mordidas na mão, enquanto uma mulher, de 50 anos, também sofreu cortes na mão provocadas pelo cão.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e conduziu o homem para a Santa Casa em razão dos ferimentos. Já a mulher, preferiu não ser levada no momento.

Ao tentar controlar o animal, o pitbull se mostrava agressivo e agitado, avançando nas pessoas e nas equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Diante da situação, os policiais precisaram intervir num primeiro momento, mas sem sucesso, e por isso, foi necessário usar a arma de fogo para cessar os ataques.

Testemunhas relataram que o tutor abandonou o animal e mudou de residência. O antigo dono do cachorro se responsabilizou pelo destino do corpo do animal.

O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais e maus-tratos.