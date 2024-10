Corpo de homem desaparecido é encontrado no Rio Aquidauana após afogamento

Na manhã desta segunda-feira (7), o corpo de um homem de 42 anos, ainda não identificado, foi encontrado no Rio Aquidauana, a cerca de 141 quilômetros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A vítima estava desaparecida desde o último sábado (5), após se afogar nas proximidades da Cachoeira do Morcego, localizada no distrito de Camisão.

Conforme informações preliminares, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h de sábado, quando as buscas pelo homem começaram. Segundo os militares, a forte correnteza do rio e as características da área dificultaram os trabalhos de resgate, que só resultaram na localização do corpo nesta segunda-feira.

Testemunhas relataram que a Cachoeira do Morcego é um ponto turístico bastante frequentado por moradores da região e visitantes. No entanto, apesar da sua popularidade, a área é considerada perigosa, principalmente devido às intensas correntes d’água. O caso reforça o alerta sobre os riscos de nadar em locais não sinalizados ou com forte fluxo de água.

No momento, equipes de bombeiros aguardam no local a chegada da perícia e da Polícia Civil para os procedimentos legais. A funerária foi chamada para a remoção do corpo. Até o momento, não há informações sobre quem estava com a vítima no momento do afogamento, nem sobre as circunstâncias exatas que levaram ao acidente. O caso segue sob investigação das autoridades locais.

