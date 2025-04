Corpo de caseiro atacado por onça-pintada no Pantanal é encontrado por cunhado: “Deus me guiou certinho”

Jorge Ávalo, de 60 anos, estava desaparecido desde segunda-feira após ataque de onça no pesqueiro Touro Morto. Corpo foi localizado a 300 metros do local do ataque.

Foi encontrado na manhã desta terça-feira (22) o corpo de Jorge Ávalo, de 60 anos, o “Jorginho”, caseiro do pesqueiro Touro Morto, no Pantanal sul-mato-grossense. Ele estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira (21), após ser atacado por uma onça-pintada nas proximidades do deck do pesqueiro, localizado no encontro dos rios Miranda e Aquidauana.

A confirmação do encontro veio do próprio cunhado da vítima, conhecido como Magrão, que retomou as buscas logo cedo, ao lado de um irmão e com o apoio de um militar. Por volta das 6h, ele encontrou o corpo a cerca de 300 metros do local do ataque. Em áudio emocionado, Magrão desabafou: “Achei o Jorge, viu? Não falei para vocês ontem, que eu ia achar meu cunhado? Deus me guiou certinho, eu sabia onde ele ia estar”.

A autenticidade do áudio foi confirmada por um irmão da vítima. Segundo ele, o corpo estava em um ponto de mata densa, próximo ao rio, onde a onça provavelmente levou Jorge após o ataque. Vídeos feitos durante as buscas mostravam marcas de sangue e pegadas do animal, reforçando a hipótese que já era investigada desde o início.

Jorginho trabalhava há cerca de 20 anos como caseiro do pesqueiro e era conhecido por seus relatos sobre a presença frequente de onças na região. “Ele via quase todos os dias, mandava vídeo, mas elas corriam, não chegavam perto dele”, contou Reginaldo, emocionado.

O corpo deve ser levado ainda hoje para Aquidauana, onde passará por procedimentos legais antes de ser sepultado em Anastácio. Jorge deixa dois filhos.

Ataque raro

A Polícia Militar Ambiental de Miranda e o Corpo de Bombeiros participaram ativamente das buscas, que também contaram com o apoio de helicóptero. Um vídeo gravado por Jorge antes do ataque mostra o caseiro falando sobre uma possível disputa territorial entre duas onças nas proximidades do pesqueiro, comportamento que, segundo especialistas, pode ter tornado os animais mais agressivos.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) informou por meio de nota, no fim da manhã desta terça-feira que, iniciou buscas por pelo caseiro Jorge Avalo na, segunda-feira (21), após o comunicado de um guia de pesca local que, ao notar sua ausência e encontrar vestígios de sangue e pegadas de animal, acionou a polícia. As equipes constataram os indícios e mobilizaram reforços, incluindo o Grupamento Aéreo e a Polícia Civil.

O comunicado informa ainda que, após buscas sem sucesso no primeiro dia, os restos mortais de Jorge foram encontrados na manhã de terça-feira (22), a cerca de 280 metros do rancho. As evidências indicam que ele foi atacado por uma onça-pintada. O caso segue em investigação, com hipóteses como escassez de alimento ou comportamento defensivo do animal. As câmeras de segurança da propriedade estavam inoperantes no momento do ataque.

A PMA alerta que alimentar animais silvestres, especialmente mamíferos de médio e grande porte, é proibido por leis federais e estaduais. A prática, além de ilegal, pode tornar os animais perigosamente acostumados à presença humana, aumentando o risco de incidentes. Em 2023, a PMA de Miranda monitorou um felino na região do Morro do Azeite e instalou placas de advertência em locais turísticos para alertar sobre os perigos dessa conduta.

Solidariedade

A Polícia Militar Ambiental manifestou sua solidariedade aos familiares de Jorge Avalo, que era muito conhecido e respeitado pelas equipes da região. De acordo com a nota, ele sempre se mostrou disposto a colaborar com o trabalho dos policiais, além de manter bom relacionamento com turistas e moradores locais.

Nas palavras do Comandante do Policiamento Ambiental, Coronel José Carlos Rodrigues: “Podemos dizer que se tratava de um amigo próximo de todos nós, um verdadeiro membro da família da Polícia Militar Ambiental.”

*Matéria editada às 11h50 para atualização de informações

