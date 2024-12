Rapaz é baleado e pede ajuda no restaurante onde mãe trabalha, em Coxim

Na tarde de ontem (27), um rapaz, que não teve a identidade revelada, foi baleado no Centro de Coxim e pediu ajuda no restaurante onde a mãe trabalha, na Rua Filinto Muller.

O rapaz trabalhava na limpeza da praça da cidade e foi alvejado quando parou o serviço para almoçar. Neste momento, uma pessoa passou em um carro não identificado e fez dois disparos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou a vítima até o pronto socorro da cidade. A Polícia Civil também esteve no local e fez buscas para encontrar o autor dos disparos, mas sem sucesso.

Testemunhas informaram que viram o carro passar pelo local várias vezes enquanto o rapaz trabalhava na praça.

