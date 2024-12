Corpo de Bombeiros encontra jovem desaparecido no Rio Aquidauana

O Corpo de Bombeiros localizou na tarde de ontem (30) o corpo de Samuel da Silva e Silva, de 26 anos, que desapareceu ao tentar atravessar o Rio Aquidauana no domingo (29). O incidente ocorreu na região do distrito de Piraputanga, a 141 km de Campo Grande. Segundo informações, o corpo foi encontrado pouco antes das 18h, mais de 24 horas após o desaparecimento, próximo a um pesqueiro. A Polícia Civil e a Perícia estiveram no local para os procedimentos necessários.

Este caso acontece em um momento de preocupação crescente com afogamentos em Mato Grosso do Sul. Apenas em novembro, cerca de 10 mortes foram registradas em rios e lagos de Mato Grosso do Sul. O Corpo de Bombeiros alerta sobre os riscos associados a atividades aquáticas e reforça as orientações para evitar tragédias.

A corporação destaca que, em situações de afogamento, a principal medida é manter a calma e acionar o serviço de emergência pelo telefone 193. Sempre que possível, é recomendado lançar objetos flutuantes, como boias ou pranchas, para auxiliar a vítima a permanecer à tona até a chegada do socorro.

Caso seja necessário entrar na água, o resgate deve ser realizado com extrema cautela, evitando o contato direto com a pessoa em perigo, para reduzir os riscos tanto para a vítima quanto para o socorrista.

