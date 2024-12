Funsat oferece mais de 1.700 vagas de emprego a partir de quinta-feira (2)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) anunciou a abertura de 1.774 vagas no mercado de trabalho para 181 funções distintas a partir da próxima quinta-feira (2). Entre as oportunidades, 1.030 não exigem experiência prévia, ampliando as chances para quem busca uma primeira colocação ou transição de carreira.

Segundo nota divulgada à imprensa, 25 vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PcD), reforçando a inclusão no mercado de trabalho. Além disso, há 46 oportunidades temporárias, com contratos de diárias ou quinzenais.

As vagas abrangem diversas áreas e funções, como abastecedor de linha de produção, administrador, ajudante de motorista, almoxarife, analista fiscal, atendente balconista, atendente de lojas, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de creche, auxiliar de logística, auxiliar de marceneiro, balconista de açougue, camareira de hotel, carpinteiro e confeiteiro.

Outras oportunidades incluem cargos como cuidador de idosos, desossador, estoquista, faxineiro, fiscal de prevenção de perdas, frentista, lavador de veículos, nutricionista, office-boy, operador de empilhadeira, personal trainer, porteiro, recreador, repositor de mercadorias, serralheiro, técnico de enfermagem e vendedor.

Interessados devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, entre 7h e 17h, munidos de documentos pessoais: RG, CPF e carteira de trabalho. Alternativamente, é possível acessar as vagas pelo aplicativo Sine Fácil.

