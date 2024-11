Corpo com marcas de tiros é encontrado às margens da MS-112 em Selvíria

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde de sexta-feira (22), às margens da MS-112, em um trecho vicinal que liga os municípios de Selvíria a Três Lagoas, a 313 quilômetros de Campo Grande, no leste de Mato Grosso do Sul. Na manhã deste sábado (23), o corpo foi identificado como sendo de João Pedro Ferreira dos Santos, 20 anos. Ele era morador de Três Lagoas e tinha uma marca de tiro na cabeça.

De acordo com a Polícia Civil, o cadáver apresentava marcas de disparo de arma de fogo, incluindo uma perfuração na cabeça. O corpo foi localizado após moradores da região notarem a presença suspeita de um veículo de passeio nas proximidades do assentamento São Joaquim. Ao lado do automóvel estava a vítima, caída ao solo.

Equipes da Polícia Civil, da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar e da Polícia Científica de Três Lagoas estiveram no local para os procedimentos periciais. O veículo foi apreendido e será submetido à perícia. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima ou a motivação do crime.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas. Investigadores trabalham para determinar a dinâmica do ocorrido e localizar possíveis suspeitos.

