Meninos venezuelanos desaparecem em Campo Grande e polícia investiga sequestro

Dois irmãos venezuelanos, de 5 e 6 anos, estão desaparecidos desde a manhã de sexta-feira (22), no Bairro Jardim Leblon. A mãe das crianças, Yessica Mayet Tovar Suarez , 24 anos, registrou boletim de ocorrência por desaparecimento, mas a polícia trabalha com as hipóteses de sequestro, após imagens de segurança mostrarem um homem e um carro suspeitos chegados à residência no local do sumiço.

As crianças, Harold Smith Albarran Tovar , de 5 anos, e Hypkler Samir , de 6 anos, foram vistas pela última vez na casa onde vivem com a mãe, recém-chegados ao Brasil há dois meses. Yessica explicou que os filhos ainda não frequentam a escola e costumam ficar sob os cuidados da avó enquanto ela trabalha. Na sexta-feira, no entanto, a avó não foi à residência.

Imagens enviadas de câmeras de segurança de um imóvel visinho, mostram o momento em que um homem passa pela rua por volta das 6h19, faz sinal para um carro e se aproxima de uma árvore. Minutos depois, ele atravessa a rua e vai até a casa da família. Em outra gravação, o suspeito aparece saindo do local acompanhado pelas crianças.

Testemunhas afirmaram que os meninos foram levados a um mercadinho da região pelo suspeito. Equipes da Polícia Civil e da Guarda Civil Metropolitana (GCM) estão investigando o caso.

Ainda conforme o registropolicial, Yessica declarou que não conhecia o suspeito e que não havia notado movimentações estranhas nos últimos dias. Vizinhos também revelaram não ter percebido nada fora do comum na manhã do desaparecimento.

Quem tiver informações sobre o paradeiro das crianças pode entrar em contato pelo telefone (67) 99197-1064 (falar com Yessica), pelo 190 (Polícia Militar) ou pelo 153 (GCM).

