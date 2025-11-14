Caminhonete deixada para manutenção pega fogo durante a madrugada em oficina da Capital

Proprietário retornou ao local pela manhã e foi informado de que o veículo havia queimado; perícia foi acionada

Uma caminhonete deixada para manutenção em uma oficina de Campo Grande pegou fogo durante a madrugada desta sexta-feira (14). O proprietário havia deixado o veículo, uma GM S10 de cor cinza, na manhã anterior e voltou ao endereço na região do Amambaí hoje, quando foi informado do incêndio.

Segundo o boletim registrado na Depac Centro, ao chegar ao local o dono do veículo foi orientado por funcionários a comprar óleo para o serviço que seria realizado. Ao retornar, foi avisado de que “algo havia acontecido”. Em seguida, viu que a caminhonete estava completamente queimada.

Um dos funcionários relatou ao proprietário que acionou o Corpo de Bombeiros assim que percebeu as chamas. Ele também mostrou imagens das câmeras de segurança, que registraram o início do incêndio durante a madrugada.

A perícia científica foi chamada para apurar as causas do fogo. O caso foi registrado como dano e será investigado.

