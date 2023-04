Contrabando avaliado em quase R$ 1 milhão é apreendido na MS-379

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de ontem (26), mais de R$ 500 mil em eletrônicos, cigarros, vestuários e materiais hospitalares que eram transportados em dois carros na MS-379, em Laguna Carapã, a 283 quilômetros de Campo Grande. Dois homens, de 34 e 35 anos, confessaram que os veículos foram carregados em Pedro Juan Caballero e seriam entregues em Dourados.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização na região de fronteira, quando os policiais avistaram os carros parados as margens da rodovia. Durante abordagem, os homens confessaram o transporte dos produtos ilegais.

No interior dos veículos Fiat/Brava e GM/Astra foram encontrados eletrônicos, isqueiros, cigarros, matérias hospitalares e celulares. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 536 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Dourados, juntamente com os dois autores.

