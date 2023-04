Com subsídios de até R$ 30 mil, Feirão Habita Campo Grande encerra nesta quinta-feira

Se você sonha em conquistar a casa própria, hoje (27) é a última oportunidade de participar da 8º edição do Feirão Habita Campo Grande. O evento foi iniciado no último sábado (22) no Shopping Norte Sul Plaza e têm o objetivo de auxiliar famílias a conquistarem o primeiro imóvel financiado, com benefícios e condições facilitadas de pagamento.

O Feirão é realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), e é considerado o maior evento do segmento da habitação de interesse social da Região Centro-Oeste.

Neste ano, uma das principais novidades é a mudança do programa Sonho de Morar, especialmente formulada para esta edição e prevê a concessão de 300 subsídios no valor total de 5,3 milhões de reais, divididos em categorias por faixas de renda bruta.

Conforme a Amhasf, os subsídios são destinados à complementação da entrada do financiamento imobiliário, principal dificuldade identificada em famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel, já que grande parte não possui o montante total exigido pelo agente financeiro para realizar o financiamento da sua moradia própria.

Ao todo, a 8º edição do Feirão irá ofertar 300 subsídios para que a população realize o sonho de adquirir a casa própria. Caso a quantidade de inscritos ultrapasse o limite estabelecido, o interessado será atendido por ordem de requisição, conforme a ordem cronológica do processo a ser protocolado pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários. A Agência publicará no Diário Oficial a relação dos possíveis beneficiários.

Vale ressaltar que todos os inscritos durante o Feirão que ultrapassarem o limite previsto pela Portaria, estarão automaticamente inscritos para recebimento do apoio financeiro, caso haja aumento do crédito orçamentário previsto para o Programa Sonho de Morar.

Durante o evento, doze empresas parceiras, entre imobiliárias e incorporadoras, oferecem cerca de mil imóveis, entre casas, terrenos e apartamentos, já construídos ou na planta, para financiamento facilitado. Os imóveis estão localizados em todas as regiões urbanas de Campo Grande e o valor máximo do imóvel para o financiamento será de R$ 198 mil.

Além do subsídio oferecido pela Prefeitura, todos os parceiros do Parque Privado também vão conceder mais 6 mil reais por unidade, igualmente abatidos no valor da entrada do financiamento imobiliário. Caberá ao interessado a escolha do empreendimento pretendido, dentro dos limites de valores e renda familiar estabelecidos pelo programa da Amhasf.

Renda

Os critérios dividem-se nas seguintes categorias: 100 benefícios para os mutuários com renda bruta de até R$ 2.640,00, o valor do subsídio será de R$ 30 mil.

Para quem tem renda bruta R$ 2.641,00 a R$ 4.700,00, serão 100 benefícios com subsídio de R$ 15 mil.

Já pessoas com renda entre R$ 4.701,00 até o teto estabelecido de 7 salários mínimos vigentes podem concorrer a 100 benefícios com valor do subsídio de R$ 8 mil.

Quem pode participar?

Pessoas com renda familiar mensal bruta de até 7 (sete) salários mínimos;

Estar cadastrado no cadastro geral da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários;

Não ter nenhum imóvel em nome do interessado;

Não possuir nenhum financiamento de imóvel que esteja vigente;

Não ter sido beneficiado anteriormente com imóveis de programas habitacionais de interesse social com recursos do Governo Federal, Estadual ou Municipal;

Os interessados deverão se enquadrar nos critérios dos Programas de Habitação de Interesse Social e/ou Loteamentos Sociais;

Fica vedado o acúmulo de subsídio do Governo do Estado.

Loja da Habitação

Outra novidade é que a Amhasf vai oferecer atendimento exclusivo na Loja da Habitação, um espaço exclusivamente reservado dentro do Shopping Norte Sul Plaza para atendimento ao público da Agência. A loja ficará aberta a partir do dia 17 de abril (segunda), das 10 às 22 horas e ficará disponível até o dia 17 de maio. A inauguração oficial do espaço acontece na próxima quarta-feira (19) às 18h30.

A Loja da Habitação disponibilizará aos cidadãos os principais serviços da Agência, tais como realização de cadastro, atualização de informações, renegociação de dívidas, cadastro do perfil socioeconômico para o programa de Locação Social e a inscrição dos interessados em receber o subsídio do programa Sonho de Morar para o financiamento do primeiro imóvel.

Serviço:

O 8º Feirão Habita Campo Grande segue até às 22h desta quinta-feira, no Shopping Norte Sul Plaza, localizado na Av. Presidente Ernesto Geisel, 5.259 – Jardim Jóquei Club, Campo Grande/MS.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o teleatendimento da Amhasf: (67) 3314-3900.

