Após confessar ter atirado em homem, Bernal passa por audiência de custódia nesta quarta-feira

O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Jesus Peralta Bernal, de 60 anos, confessou ter matado a tiros Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, na tarde dessa terça-feira (24). No entanto, ele afirmou que “não tinha a intenção de matar”. Bernal está sendo acusado de homicídio qualificado por traição, emboscada ou recurso que dificulte a defesa da vítima. Ele passará por audiência de custódia hoje (25), no Fórum de Campo Grande, quando será definido se permanecerá preso.

Embora tenha se apresentado voluntariamente à delegacia, Bernal foi preso em flagrante. O procedimento foi acompanhado por representante da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul, já que ele é advogado.

A delegada Karolina Souza Pereira Bernardes, responsável pela lavratura da prisão, detalhou que a apresentação espontânea não impede a prisão em flagrante quando o crime foi cometido recentemente, como no caso, e quando a polícia já estava em diligência. “A prisão em flagrante encontra-se dentro das hipóteses legais e não pode ser afastada diante de uma simples apresentação espontânea”, afirmou.

A pedido da OAB-MS, Bernal foi encaminhado para uma cela especial no Presídio Militar Estadual, conforme determina o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94, Art. 7º).