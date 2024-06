Confronto policial termina em morte de Cabo da PM e suspeito em Campo Grande

Uma operação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul resultou em um trágico confronto na tarde de sexta-feira (21), resultando na morte de duas pessoas, incluindo um cabo da própria corporação. O episódio, que envolveu uma tentativa de roubo de carga de maconha, ocorreu em Campo Grande e foi desencadeado por informações da Inteligência da PM.

Segundo o boletim de ocorrência finalizado na manhã deste sábado (22), o Batalhão de Choque da PM recebeu informações sobre um plano para roubar um caminhão carregado com 90 quilos de maconha, que se aproximava da capital pela BR-262. Os policiais da inteligência se posicionaram na região do Indubrasil para monitorar os suspeitos.

Durante a operação, os policiais observaram um caminhão azul sendo seguido de perto por um Toyota Corolla. Na Rua Barra dos Bugres, os ocupantes do Corolla fizeram o caminhão parar e retiraram o motorista, colocando-o em um sedan branco. O caminhão seguiu então conduzido por outra pessoa, escoltado pelo Corolla, até uma chácara na Vila Romana, onde cinco suspeitos começaram a desmantelar a lataria do veículo para acessar a carga.

O Batalhão de Choque decidiu intervir no momento em que os suspeitos estavam cortando o caminhão. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram recebidos com resistência armada, resultando em um intenso tiroteio. Dois dos suspeitos, identificados como Jorcinei Junior Sabala Gil da Silva e o cabo da PM Almir Figueiredo Barros Junior, foram baleados e, apesar dos esforços de socorro, faleceram a caminho da UPA Santa Mônica. Ambos estavam armados, e duas armas de fogo foram apreendidas no local.

Outro integrante do grupo, identificado como Laércio Alves dos Santos e proprietário do Toyota Corolla, foi preso próximo à BR-262. O restante dos suspeitos conseguiu fugir, incluindo Marciano da Encarnação, responsável pelo aluguel da chácara onde ocorreu o confronto.

Em comunicado à imprensa, a PMMS afirmou que o policial preso será encaminhado ao Presídio Militar Estadual para os procedimentos legais necessários. A corporação ressaltou que a perícia técnica foi acionada para coletar evidências e que o incidente será investigado por meio de um Inquérito Policial Militar. A nota também enfatizou o repúdio da PMMS a qualquer desvio de conduta por parte de seus membros.

