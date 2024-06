Homem é preso por estupro de menina de 12 anos em Ivinhema

Na útlima sexta-feira(21), um homem de 37 anos foi preso por estuprar três vezes uma adolescente de 12 anos anos de idade. O crime ocorreu em dezembro de 2023.

O homem teria ameaçado matar a vítiame toda sua família para que ela não contasse. Com mnedo, menina nunca falou nada a ninguém, porém passou a se autolesionar e chorar sem motivo aparente.

Na semana passada, o criminoso voltou a procurá-la. A vítima teve um ataque de pânico e novamente se autolesionou e os fatos vieram à tona. Exames periciais realizados pelos médicos legistas constaram os abusos sexuais. Após isso, a Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos e prendeu preventivamente o criminoso.

Os investigadores localizaram fotos infantis de cunho sexual no aparelho celular do autor. Ele será encaminhado ao presídio local, onde ficará à disposição da justiça.

A prisão foi cumprida pela Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais –SIG, da Delegacia de Ivinhema-MS.

Denúncia

A Polícia Civil alerta aos pais, professores, responsáveis em gerais para estarem sempre atentos aos sinais de alerta que as crianças podem apresentar em decorrência de um abuso sexual, tais como automutilação, choro sem motivo aparente, reclusão, resistência a ir à casa de parentes ou conhecidos, dentre outros.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.