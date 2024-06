Na Semana da Imigração, Bosque recebe exposição em homenagem à Cultura Japonesa

Tarde de abertura contará com apresentações culturais e lançamento oficial do Festival do Japão 2024

A partir do dia 22 de junho, o Shopping Bosque dos Ipês, em parceria com a WS Nakashima, recebe a mostra em homenagem à Semana da Imigração Japonesa. No sábado, a partir das 16h, haverá apresentações culturais e cerimônia em homenagem às Associações Nipo e Okinawa. O evento marcará o lançamento do Festival do Japão de Mato Grosso do Sul, o evento mais grandioso dedicado à cultura japonesa no Estado, que este ano será realizado no Bosque.

A exposição será realizada no 2º piso, próximo à lojas Americanas. No local, haverá espaço de exposição com artefatos tradicionais, curiosidades e karaokê. Além disso, os visitantes terão a oportunidade de mergulhar na vibrante cultura pop japonesa.

Já no 1º piso do shopping, próximo ao Magazine Luiza, estão expostos os painéis da exposição “O Romance Noroesute Tetsudo e os Okinawanos de Campo Grande”, baseada em um romance de Tatsuhiro Oshiro, que foi o primeiro escritor de Okinawa a conquistar o Prêmio Akutagawa, uma premiação literária japonesa de grande prestígio.

Serviço

O evento em homenagem aos 116 anos de imigração japonesa no Brasil, será neste sábado (22), a partir das 16h, no 2º piso do shopping. O Bosque dos Ipês está localizado na Avenida Consul Assaf, 4796 – Parque dos Novos Estados.

Mais informações pelo telefone (67) 3304-5555, no site www.bosquedosipes.com ou siga nossas redes sociais @bosquedosipes.

Com informações da Assessoria de comunicação

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: