Confronto em Chapadão do Sul resulta em feridos por disparos de fogo e intervenção policial

Dois indivíduos foram atingidos por estilhaços de tiros durante uma briga em Chapadão do Sul no domingo (13). As vítimas receberam atendimento no Pronto Socorro do Hospital Municipal e, segundo relatos, não enfrentam risco de vida.

Segundo fontes locais do Chapadense News, um escrivão da Polícia Civil, em serviço na cidade, foi alertado para uma confusão em andamento na Avenida Goiás, no centro da localidade.

Ao chegar ao local, o policial testemunhou um adolescente atacando um homem com uma faca, o que levou a intervenção imediata do policial, que disparou sua arma de fogo na tentativa de conter a ameaça à vida da vítima.

Parte desse incidente foi capturada em vídeo e compartilhada nas redes sociais, gerando discussões.

No entanto, um dos presentes na cena não reagiu bem à intervenção policial e confrontou o escrivão, o que resultou em um segundo disparo, desta vez na perna do indivíduo. Fragmentos dos tiros também atingiram uma mulher, possivelmente mãe de um dos envolvidos na confusão.

A situação mobilizou não apenas a Polícia Civil, mas também o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar, que atuaram de forma conjunta para lidar com o ocorrido.

Com informações do site Chapadense News.

