ProUni 2023: Aberto o prazo para manifestação de interesse na lista de espera

Estudantes que sonham com a oportunidade de ingressar em cursos de graduação nas instituições privadas de educação superior por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até esta terça-feira, 15 de agosto, para manifestar seu interesse em participar da lista de espera do segundo semestre de 2023. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais de estudo para candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e atendem aos requisitos necessários.

O procedimento para aderir à lista de espera é realizado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e é uma oportunidade adicional para aqueles que não foram selecionados nas primeiras chamadas do programa. A lista de espera, contendo os nomes dos candidatos que decidiram continuar na disputa por uma bolsa, será disponibilizada para as instituições de ensino na sexta-feira, 18 de agosto.

A classificação dos estudantes na lista de espera ocorre com base nas opções de curso escolhidas e nas notas obtidas no Enem, de acordo com a modalidade de concorrência selecionada. As modalidades podem variar entre ampla concorrência e políticas afirmativas, que incluem vagas reservadas para pessoas com deficiência, autodeclarados indígenas, pardos ou pretos.

O próximo passo após a divulgação da lista de espera será a apresentação da documentação comprobatória pelos candidatos classificados. Entre os dias 21 e 28 de agosto, os selecionados deverão comparecer à instituição de ensino para verificar as informações fornecidas durante a inscrição. É fundamental seguir as orientações detalhadas no edital, apresentando documentos que atestem a formação no ensino médio, documentação referente a pessoas com deficiência e comprovação de formação para o magistério da educação básica.

Neste segundo semestre de 2023, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou um total de 276.566 bolsas através do ProUni. Deste montante, 215.530 são bolsas integrais, que cobrem 100% do valor da mensalidade dos cursos de graduação ou sequenciais de formação específica. Além disso, há 61.036 bolsas parciais, que cobrem metade do valor da mensalidade. Essa iniciativa visa ampliar o acesso à educação superior e possibilitar que mais estudantes realizem seus objetivos acadêmicos e profissionais.