Empresas oferecem 4,1 mil empregos em MS, sendo 1,5 mil só na Capital

Várias vagas de emprego estão disponíveis na Funtrab (Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul), ofertadas por diversas empresas de Campo Grande e do interior do estado.

Apenas na Capital, são 1,5 mil postos em aberto, somando 4,1 mil em todo o Mato Grosso do Sul, um dos poucos estados que possuem o status de pleno emprego e em ritmo de crescimento econômico acima da média nacional, atraindo investimentos e gerando renda localmente.

Entre as vagas disponíveis em Campo Grande, há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria (40 vagas), atendente de lanchonete (23), auxiliar de cozinha (33), auxiliar de armazenamento (38), auxiliar de limpeza (72), entre outros serviços.

Já no interior, há 169 vagas em Amambai, 137 em Aparecida do Taboado, 168 em Batayporã, 141 em Cassilândia, 139 em Chapadão do Sul, 122 em Costa Rica, 277 em Dourados, 110 em Maracaju, 242 vagas em Naviraí, 143 em Nova Andradina, 159 em Sidrolândia e 177 em Três Lagoas.

Os interessados podem comparecer na Casa do Trabalhador de sua cidade com RG, CPF e

Carteira de Trabalho. Em Campo Grande, a unidade fica na rua 13 de maio, 2773, aberta de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Ali também pode-se requerer o seguro-desemprego.

A lista completa de vagas e o endereço das respectivas sedes da Funtrab por cidade em que são oferecidas as vagas pode ser conferida neste link.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

