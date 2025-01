Confronto com a polícia em Campo Grande resulta na morte de homem no condomínio ‘Carandiru’

Na tarde de quinta-feira (9), um confronto com policiais militares resultou na morte de Clayton Souza de Lima, de 41 anos, no condomínio conhecido como ‘Carandiru’, localizado na Mata do Jacinto, em Campo Grande.

A delegada solicitou apoio da Polícia Militar para realizar buscas no condomínio ‘Carandiru’, após a vítima de um furto qualificado informar que os objetos roubados estavam sendo comercializados no local. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais da 3ª Delegacia de Polícia Civil estavam investigando a denúncia registrada na delegacia. A informação recebida indicava que um homem, conhecido como ‘Nilão’, estava receptando os itens furtados.

No condomínio, moradores apontaram o local onde o suspeito estava, e os policiais o encontraram de costas. Ao ser questionado se era ‘Nilão’, o homem se virou de maneira alterada, aparentando estar sob efeito de drogas e agindo de forma violenta, e avançando contra os policiais na posse de uma faca.

O policial reagiu disparando, e como o homem não soltou a faca e continuou a desobedecer às ordens, outro policial efetuou um segundo disparo.

O suspeito foi socorrido e levado para a unidade de saúde do bairro Nova Bahia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

No local do confronto, a polícia encontrou uma arma artesanal, porém não foi possível identificar o calibre.

Durante as abordagens, um homem foi detido com uma caixa de sapato contendo 64 trouxinhas de drogas, além de três celulares, um cartão de crédito de outra pessoa, tesoura e dinheiro.

Enquanto a operação seguia, outro homem tentou fugir para os apartamentos, mas foi alcançado pelos policiais. Com ele, foram encontrados três tabletes de maconha, além de objetos furtados.