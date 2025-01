Polícia prende dois homens em operação contra tráfico de drogas na Vila Palmira, em Campo Grande

Na tarde de quinta-feira (9), a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) realizou uma operação na Vila Palmira, em Campo Grande, após receber uma denúncia de que um imóvel estava sendo usado para vender drogas.

Segundo a Policia Civil. os policiais fizeram uma campana e viram um homem chegar à casa, entrar rapidamente e sair com um embrulho pequeno nas mãos, o que é típico de quem compra ou vende drogas. O homem foi abordado e, com ele, foi encontrada uma porção de pasta-base de cocaína. Ele confessou que comprou a droga no local por R$ 20.

Com isso, os policiais voltaram ao imóvel e surpreenderam S.A.D.O. (50), conhecido como “Careca”, com mais pasta-base de cocaína. Em outro quarto da casa, A.D.J.O. (30) também tinha porções da mesma droga.

Uma testemunha, que estava saindo da casa quando a polícia chegou, contou que comprava drogas no local há mais de 20 anos e que sempre comprava do homem de 50 anos, que costuma voltar quando solto.

Os dois suspeitos foram levados para a delegacia, junto com as drogas encontradas, para as devidas providências.