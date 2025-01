Rapaz de 19 anos capota caminhonete carregada com 1,5 tonelada de drogas e fica gravemente ferido em acidente em MS

Na tarde de quinta-feira (9), um rapaz de 19 anos, que dirigia uma caminhonete S10 carregada com mais de 1,5 tonelada de drogas, perdeu o controle do veículo em uma estrada vicinal entre Amambai e Caarapó.

Conforme a polícia, no veículo foram encontrados 1.554 quilos de maconha e 12,6 quilos de skunk. O jovem está internado em estado gravíssimo no Hospital da Vida, em Dourados.

O rapaz foi resgatado e levado inicialmente ao hospital de Caarapó, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para Dourados. A caminhonete capotou várias vezes antes de parar.

As investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias do acidente e o destino da droga transportada pelo jovem, que provavelmente será indiciado por tráfico de drogas.