Condutora embriagada perde controle do carro e se envolve em acidente em Dourados

Na madrugada deste domingo (4), um acidente de carro aconteceu na Rua Equador, no bairro Parque das Nações I, em Dourados (MS). A batida envolveu dois veículos e deixou uma mulher com ferimentos leves.

De acordo com a polícia, por volta das 2h da manhã, uma mulher dirigia um Fiat Uno quando perdeu o controle do carro, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Toyota Corolla que vinha na direção oposta.

Com a colisão, os dois carros ficaram danificados. A condutora do Uno apresentava sinais de embriaguez. Ela fez o teste do bafômetro, que confirmou a suspeita: o resultado foi 0,58 mg/l, bem acima do permitido por lei.

A mulher teve escoriações no pescoço e foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Já o motorista do outro carro, um jovem de 21 anos, não se machucou.

O caso foi registrado como acidente com vítima e embriaguez ao volante.