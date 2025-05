Pneumologista relembra cuidados essenciais para evitar a contaminação

Com a chegada dos meses mais secos e frios do ano, os casos de doenças respiratórias têm aumentado significativamente em Campo Grande. De acordo com os dados da Sala de Situação de Vírus Respiratórios, até ontem (3), da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), já foram registradas mais de 1.154 notificações de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e 82 óbitos na capital. Entre os vírus identificados, os mais prevalentes são influenza, VSR (vírus Sincicial Respiratório), rinovírus, Covid-19 e metapneumovírus.

foram registrados os seguintes números de óbitos por causas respiratórias: 34 casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave não especificada, 23 por Influenza A, 10 por Covid-19, 5 por Vírus Sincicial Respiratório, 3 por Rinovírus, 2 por Adenovírus, 2 ainda em aberto, 2 por outros agentes etiológicos e 1 por Influenza B.

De acordo com o relatório apresentado no Microsoft Power BI, foram registrados 342 óbitos por SRAG não especificada. Os demais óbitos por causas respiratórias foram atribuídos a: VSR, com 211 casos; Influenza A, com 210; causas ainda em aberto, com 188 registros; Rinovírus, com 111; Covid-19, com 45; Adenovírus, com 17; Metapneumovírus, com 13; outros agentes etiológicos, com 7; Parainfluenza 3, com 5; e Influenza B, com 3 casos.

A exposição a ambientes fechados e mal ventilados, variações bruscas de temperatura e baixa umidade do ar contribuem para a circulação desses vírus e o agravamento dos sintomas.

Segundo o pneumologista da Unimed Campo Grande e presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia de Mato Grosso do Sul, Dr. Henrique Ferreira de Brito, é essencial que a população reforce os cuidados já conhecidos. “Nesse período de alta das doenças respiratórias, a população precisa adotar os cuidados já conhecidos, como evitar aglomeração, manter distanciamento de pessoas com sintomas e a higienização frequente das mãos, pessoas sintomáticas devem usar máscara para evitar a contaminação de outras pessoas e manter o calendário de vacinas atualizado”.

O médico destaca ainda a importância de se vacinar contra a gripe. O especialista destaca ainda a importância da vacinação contra a gripe, que este ano está liberada para toda a população, não apenas para os grupos de risco.

“Mesmo vacinada, a pessoa ainda pode contrair o vírus, mas a imunização reduz significativamente o risco de agravamento da doença e de complicações que podem levar à internação”, reforça o Dr. Henrique.

Cabe reforçar que neste domingo (3) o plantão de vacinação ocorre no Shopping Norte Sul Plaza, das 11h às 17h. Av. Presidente Ernesto Geisel, n. 2.300.

Quando procurar um médico

É importante observar a evolução dos sintomas e procurar um médico ao perceber sinais de alerta, como:

-Febre persistente

-Dificuldade para respirar

-Cansaço excessivo

-Chiado no peito

-Piora de doenças crônicas preexistentes

Esses sintomas podem indicar agravamento da infecção e necessitam de avaliação profissional o quanto antes.

