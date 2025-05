Hospital do Pênfigo pode se tornar referência em transplantes pelo SUS em MS

Com 33 procedimentos realizados, unidade capta fígado em Cuiabá para paciente da Capital

Com 33 transplantes realizados desde julho de 2024, o Hospital Adventista do Pênfigo, em Campo Grande, avança para se tornar referência em transplantes de órgãos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) no Centro-Oeste. Após protagonizar o primeiro transplante de fígado do Mato Grosso do Sul, o hospital já realiza também transplantes de córnea e está em processo de habilitação para transplante renal.

A conquista da habilitação para transplante hepático foi resultado de dois anos de preparação técnica e estrutural. Antes disso, pacientes com indicação de transplante de fígado eram transferidos para Sorocaba (SP), o que colocava suas vidas em risco devido à distância e à gravidade dos casos.

“Muitos pacientes acabavam morrendo no caminho, por não resistirem à viagem. Por isso, é tão importante termos essa estrutura aqui em Campo Grande”, explica o médico Gustavo Rapassi, coordenador do Centro de Transplantes do HAP.

Atualmente, o hospital realiza transplantes de fígado e córnea exclusivamente para pacientes do SUS. O próximo objetivo é obter a habilitação para realizar transplantes de rim — demanda urgente, já que o Estado possui um número elevado de pacientes em hemodiálise.

“Queremos transformar o Hospital Adventista do Pênfigo em uma referência em transplantes no Centro-Oeste. Com o transplante de fígado em consolidação, o foco agora é ampliar os números de córnea e iniciar os procedimentos renais”, afirma Rapassi.

Órgão captado em Cuiabá é enviado a Campo Grande

No dia 1º de maio, uma operação interestadual reforçou a articulação entre estados na área de transplantes e evidenciou o avanço da estrutura pública de saúde em Cuiabá (MT). Uma equipe de Mato Grosso do Sul, composta por dois cirurgiões e uma enfermeira especializada em transplantes, foi responsável pela captação do fígado de uma paciente de 56 anos no HMC (Hospital Municipal de Cuiabá) Dr. Leony Palma de Carvalho. O órgão foi transportado até Campo Grande e será transplantado no HAP (Hospital Adventista do Pênfigo).

A paciente teve múltiplos órgãos e tecidos doados: fígado, rins e córneas. O rim esquerdo foi destinado ao Rio Grande do Sul, enquanto o rim direito e as córneas permaneceram em Cuiabá e beneficiarão pacientes da própria capital — um marco inédito na história da cidade, que pela primeira vez realizou um transplante com órgão captado localmente.

O procedimento de captação teve início às 8h e se estendeu até as 11h, mobilizando equipes locais e de outros estados. Toda a operação transcorreu de forma tranquila, sem intercorrências médicas ou logísticas. Para homenagear o gesto de solidariedade da família da doadora, foi formado um corredor humano entre as Unidades de Terapia Intensiva e o Centro Cirúrgico do HMC, com a presença de profissionais de saúde e colaboradores do hospital.

“Hoje vivemos um marco na história da saúde pública de Cuiabá”, declarou o diretor-geral do HMC, Israel Paniago. “A generosidade da família da paciente permitiu que vidas fossem salvas. É um sinal claro de que nossa cidade está pronta para dar novos passos em procedimentos de alta complexidade.”

Avanço estratégico no MS

Para o diretor-geral do HAP, Everton Martin, a atuação do hospital na área de transplantes representa um novo capítulo de protagonismo médico no Mato Grosso do Sul. Conhecida nacionalmente pelo histórico no tratamento de pênfigo foliáceo — o Fogo Selvagem — a instituição hoje amplia sua missão salvando vidas em situações críticas.

“A partir de 2024, com os transplantes de fígado e córnea já em andamento e o processo de habilitação para o transplante renal, elevamos ainda mais o nível da nossa medicina. É uma conquista que fortalece nossa missão de servir com excelência à população do Mato Grosso do Sul”, destaca Martin.

Panorama dos transplantes no Estado

Segundo a SES/MS (Secretaria de Estado de Saúde), os transplantes em Mato Grosso do Sul são realizados por diferentes instituições, conforme o tipo de procedimento:

Fígado: Hospital Adventista do Pênfigo (SUS)

Córnea: Santa Casa, Hospital São Julião, HAP (SUS) e clínicas particulares

Rim: Santa Casa (SUS) e Hospital da Unimed (particular/convênio)

Medula óssea autólogo: Hospital Cassems (particular/convênio)

Tecido músculo-esquelético (ossos): Hospital da Unimed (particular/convênio)

Todo o processo de captação e transplante é coordenado pela CET/MS (Central Estadual de Transplantes), em articulação com o Sistema Nacional de Transplantes. As doações são gratuitas, voluntárias e seguem critérios rigorosos de compatibilidade e urgência médica.

Doe órgãos

Apesar de fundamental para salvar vidas, a doação de órgãos enfrenta desafios como falta de informação, recusa familiar e questões culturais. O Brasil é líder em transplantes, mas necessita de um esforço contínuo para aumentar o número de doadores para que mais pessoas sejam beneficiadas.

A doação de órgãos e tecidos é um processo legalmente regulamentado e realizado após a autorização familiar e pode ocorrer de doadores vivos ou falecidos. O SNT (Sistema Nacional de Transplantes) é responsável por regulamentar e monitorar o processo, garantindo transparência e equidade na distribuição dos órgãos.

