Condutor não respeita sinalização de pare e colide contra motociclista que seguia na Rua Brilhante, em Campo Grande

Na manhã de hoje (22), o condutor de um veículo colidiu com um motociclista após não respeitar a sinalização de pare. O acidente ocorreu na Rua Brilhante, em Campo Grande.

O motociclista estava acompanhado de outra pessoa na garupa da moto e foi pego de surpresa ao ver o carro vindo em direção a eles. Devido ao impacto, um deles foi arremessado poucos metros de onde a moto caiu.

Após o acidente, o condutor do veículo fugiu sem prestar socorro as vítimas.

Não há informações do estado de saúde do motociclista e nem do passageiro que estava na garupa.

*Vídeo publicado pelo site Passeando em Campo Grande

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram