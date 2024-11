Homem é preso após drogas serem apreendidas em diversos compartimentos ocultos de carro em Naviraí

Na última quinta-feira (21), um homem de 28 anos de idade foi preso pelo com quase dez quilos de skunk, escondidos em diversos compartimentos ocultos em um veículo Fiat Mobi que seguia para São Paulo. A prisão aconteceu na cidade de Naviraí.

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizava um bloqueio na BR-487, próximo à divisa com o Estado do Paraná, quando abordaram o condutor do carro. Durante entrevista, o suspeito apresentou versões desencontradas sobre o motivo da viagem.

Durante fiscalizalção no veículo foram encontrados diversos compartimentos ocultos, com vários volumes de skunk, que totalizaram 9,5 quilos do entorpecente. Questionado, o homem afirmou que havia sido contratado para pegar a droga em Naviraí e levar até Ferraz de Vasconcelos (SP).

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 156 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Naviraí.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300.

