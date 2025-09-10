Hospital Universitário de Campo Grande realiza mutirão de procedimentos e consultas neste sábado

Mais de 320 atendimentos estão programados, incluindo cirurgias, exames e consultas especializadas

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), em Campo Grande, promove neste sábado (13), a partir das 8h, um mutirão de atendimentos voltado à redução de filas e ampliação do acesso a procedimentos especializados do Sistema Único de Saúde (SUS).

A ação fará parte dos programas “Dia E – Ebserh em Ação” e “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde, que ocorrem simultaneamente em hospitais universitários federais de todo o país. No Humap-UFMS, estão previstos mais de 320 atendimentos, incluindo 32 cirurgias — entre elas laqueadura tubária, correção de hipospádia, prótese de joelho, reparo do manguito rotador e procedimentos oftalmológicos — 186 exames, como espirometrias, tomografias, ultrassons, ecocardiogramas e biópsias de próstata, e 102 consultas, incluindo endocrinologia adulta e ortopedia pediátrica.

O mutirão segue a estratégia adotada em julho deste ano, quando a Rede Ebserh realizou 12.464 procedimentos em todo o país, incluindo 10.160 exames, 1.244 consultas e 1.060 cirurgias. Na ocasião, mais de 2 mil profissionais de saúde, entre médicos, residentes, estudantes e outros trabalhadores, participaram das atividades, que contemplaram especialidades como oncologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher.

