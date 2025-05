Concurso da Polícia Federal oferece mil vagas com salários de até R$26,8 mil

Inscrições seguem até 13 de junho e seleção inclui provas objetivas e discursivas em todas as Capitais

Foi aberto nesta segunda-feira (26) o período de inscrições para o novo concurso da Polícia Federal, que vai preencher mil vagas em cargos de nível superior. Interessados têm até as 18h do dia 13 de junho para se inscrever, exclusivamente por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe.

As oportunidades contemplam cinco carreiras: 630 para agentes, 160 para escrivães, 120 para delegados, 69 para peritos e 21 para papiloscopistas. Os salários iniciais variam de R$14.164 a R$26.800, com carga horária semanal de 40 horas.

O valor da taxa de inscrição muda conforme a função escolhida. Para disputar vagas de delegado ou perito, é preciso pagar R$250. Já para os demais cargos, a taxa é de R$180. O pagamento deve ser feito até o dia 20 de junho.

O edital prevê reserva de 20% das vagas para candidatos negros, com autodeclaração no momento da inscrição e posterior verificação por meio de comissão de heteroidentificação. Há também 5% de cotas para pessoas com deficiência, mediante apresentação de laudo médico emitido nos últimos 36 meses. Em ambos os casos, o interessado deve indicar a condição no momento da inscrição e poderá solicitar atendimento especial nas diferentes fases do concurso.

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 27 de julho e serão aplicadas em todas as capitais brasileiras, além do Distrito Federal.

