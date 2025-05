PGR pede investigação de Eduardo Bolsonaro por atuação nos EUA contra autoridades brasileiras

Deputado licenciado é acusado de buscar sanções internacionais para interferir em processos contra Jair Bolsonaro e aliados

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito para investigar a atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos. Segundo Gonet, as ações do parlamentar no exterior podem ter como finalidade intimidar autoridades brasileiras e interferir em investigações em curso, especialmente aquelas que envolvem seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O pedido está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, designado por prevenção devido à conexão do caso com outros processos que já estão sob sua responsabilidade. A Procuradoria-Geral da República (PGR) quer apurar possíveis crimes como coação no curso do processo, embaraço às investigações sobre organização criminosa e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito.

Desde março, Eduardo Bolsonaro passou a residir nos Estados Unidos, onde intensificou ações em que acusa o Judiciário brasileiro de perseguição política e violação de direitos humanos. O procurador-geral argumenta que o parlamentar utiliza as redes sociais para divulgar reuniões com representantes estrangeiros e buscar sanções contra membros do STF, da PGR e da Polícia Federal.

A iniciativa da PGR se baseia em uma representação criminal apresentada pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), que acusou Eduardo Bolsonaro de atentar contra a soberania nacional.

