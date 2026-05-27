Condenado por tráfico vai preso novamente por descumprir medidas judiciais em Três Lagoas

Na tarde da última terça-feira (26), um homem de 59 anos de idade, condenado por tráfico de drogas foi capturado por uma equipe do SIG (Seção de Investigações Gerais) em Três Lagoas.

No cumprimento do mandado foi utilizada informações da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas. Nas informações apuradas, em 2022, o indivíduo foi flagrado enquanto trafegava por uma rodovia no município de Ponta Porã-MS, transportando mais de 70kg de pasta base de cocaína, ocasião em que foi autuado em flagrante.

Após a tramitação do processo criminal, e consequente condenação, ele iniciou o cumprimento da pena, sendo posteriormente beneficiado com o regime domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.

Mas o homem descumpriu as condições impostas pela Justiça, e foi determinada a regressão para o regime fechado, com a consequente expedição do mandado de prisão.

Os investigadores da SIG e da 3ª DP iniciaram diligências e conseguiram localizar o indivíduo em sua residência, onde foi preso sem oferecer resistência.

O preso foi conduzido para a delegacia e posteriormente será recambiado ao sistema prisional para o cumprimento da pena.

As denúncias para o SIG de Três Lagoas podem ser realizadas através dos telefones: (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp).