homem com mandado de prisão aberto vai preso por tráfico de drogas em Paranaíba

Na última terça-feira (26), um homem de 28 anos acusado do crime de tráfico de drogas foi preso em Paranaíba. A ação foi realizada durante diligências desenvolvidas pelos investigadores no município.

O mandado judicial foi expedido em razão de regressão cautelar de regime prisional relacionado ao crime de tráfico de drogas. Após trabalho de localização e monitoramento .

Os policiais civis conseguiram identificar e capturar o indivíduo, que foi conduzido para os procedimentos legais e posteriormente encaminhado ao sistema prisional.