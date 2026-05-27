“Quem decide é o júri”, diz defesa do réu que responde por duplo feminicídio

O advogado Willer Almeida, que atua na defesa de João Borges de Almeida, afirmou, em conversa com a imprensa no fim da tarde desta quarta-feira (27), que deixa o tribunal com a certeza de que o trabalho foi feito.

A declaração foi dada durante o recesso do julgamento, após a contagem dos votos do júri popular. O julgamento ocorre exatamente um ano após o duplo feminicídio da esposa, Vanessa Eugênio, e da filha de 10 meses, Sophie Eugênio Borges.

“Somos a defesa e falamos a nossa visão sobre o processo. Quem decide são os jurados”, declarou.

A defesa tentou ingressar com um incidente de sanidade mental, pedido que foi indeferido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, que deu prosseguimento ao julgamento.

Assim que a sessão for retomada, o juiz deverá ler a decisão do júri e anunciar a pena.

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