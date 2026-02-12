Condenado por tráfico em São Paulo é preso após ser localizado em Três Lagoas

Homem transportou mais de 100 kg de maconha e deve ser transferido para cumprimento da pena em regime fechado

Nesta quinta-feira (12), um homem de 32 anos foi preso por equipes da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul no município de Três Lagoas. Ele havia sido condenado por tráfico de drogas no Estado de São Paulo e foi localizado na cidade onde atualmente reside.

Segundo informações apuradas, o homem havia sido preso em flagrante no ano de 2024, em uma rodovia na cidade de Mirassol. Na ocasião, ele transportava mais de 100 quilos de maconha, que saíram de Três Lagoas com destino a São José do Rio Preto.

Durante o andamento do processo judicial, ele respondeu em liberdade. Após o esgotamento dos recursos, a Justiça determinou a condenação definitiva a cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O mandado de prisão foi expedido na última sexta-feira (06) pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Mirassol. Como o condenado mora em Três Lagoas, o documento foi encaminhado às equipes responsáveis pelo cumprimento da ordem judicial.

Após levantamentos que identificaram o endereço residencial e o local de trabalho do homem, ele foi localizado e detido. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando transferência para o Estado de São Paulo para o cumprimento da pena.

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre crimes ou foragidos da Justiça podem ser repassadas pelos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e o anonimato são garantidos.