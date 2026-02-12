Estado abre pré-cadastro para benefício de R$600 por filho a mães solos que precisam pagar creche ou cuidador

Programa Criança na Creche é voltado a beneficiários do Mais Social com filhos de até 3 anos; adicional pode chegar a R$900

Está disponível no site da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) o pré-cadastro para o Programa de Apoio à Mãe, Mulher Trabalhadora e Chefe de Família – Criança na Creche, voltado a beneficiárias do Programa Mais Social.

A iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul prevê o pagamento de R$ 600 por filho com idade entre 0 e 3 anos, 11 meses e 29 dias, para custear vaga em creche ou o serviço de cuidador particular. O objetivo é permitir que mães solos deixem as crianças em um local seguro enquanto trabalham.

Desde dezembro de 2025, o programa foi ampliado para incluir a possibilidade de contratação de cuidador particular. Nesse caso, o profissional deverá apresentar certidões negativas cíveis e criminais da Justiça Estadual e Federal e assinar declaração de compromisso com as regras do programa e com o bem-estar da criança. Também é necessário informar formalmente o local onde o atendimento será realizado, para que possam ocorrer visitas.

O benefício não pode ser acumulado com outros programas de transferência de renda, exceto o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o próprio Mais Social. Além dos R$ 600 por filho, pode ser concedido um adicional de R$ 300 às beneficiárias que estejam frequentando o ensino regular ou a educação de jovens e adultos, elevando o valor total para até R$ 900 por criança.

Para fazer o pré-cadastro, é necessário acessar o site da Sead, clicar na opção de pré-inscrição, preencher as informações solicitadas e enviar os dados. O cadastro não garante a concessão automática do benefício.

Após a inscrição, será realizada triagem para verificar o cumprimento dos requisitos legais e a inexistência de vaga em creche pública. A equipe da Superintendência do Mais Social fará ainda cruzamento de dados e emitirá parecer técnico antes da concessão, além de monitoramento contínuo das beneficiárias contempladas.

