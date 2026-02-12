Contribuintes já podem consultar e comparar valores do IPTU 2026 em Campo Grande

Moradores de Campo Grande já conseguem verificar pela internet o valor do IPTU 2026 e comparar com o imposto cobrado no ano passado. A ferramenta permite visualizar os dois valores e a variação entre eles
Para acessar, basta informar o número da inscrição municipal do imóvel no sistema. A plataforma também mostra dados cadastrais, como área construída e valor do imóvel, o que permite conferir se houve alterações nas informações.
Quem optar pelo pagamento à vista pode garantir desconto de 10%, válido até esta quinta-feira (12).
De acordo com o diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Leandro Basmage, a ferramenta facilita o acesso aos dados e ajuda o contribuinte a conferir possíveis atualizações sem precisar sair de casa.
Caso o contribuinte não tenha o número da inscrição municipal, a informação pode ser solicitada pelo WhatsApp do IPTU. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 99677-8623.
A consulta faz parte das ações da Prefeitura de Campo Grande para ampliar o acesso da população às informações sobre o imposto.
