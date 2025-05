Condenado por fornecer bebidas alcoólicas, crack e maconha a menores é preso em Três Lagoas

Homem cometeu crime em 2022 ingerindo vodka e com porcões de crack e maconha com menores

Na tarde desta sexta-feira (16), um homem, de 29 anos, condenado a três anos de prisão em regime fechado, por fornecer substâncias entorpecentes a crianças e adolescentes foi preso em Três Lagoas.

O crime ocorreu no ano de 2022, quando o homem forneceu e consumiu junto com um grupo de jovens entre 12 e 17 anos de idade, porções de crack e maconha, vodka e cerveja.

O mandado de prisão foi expedido ontem (15), pela Vara da Infância, da Adolescência e da Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Três Lagoas.

A polícia então passou a procurar pelo condenado e consegui a localização do indivíduo. Ele foi capturado em sua residência e conduzido à sede da SIG, onde foi dado o devido cumprimento ao mandado de prisão e após a realização do exame de corpo delito, foi encaminhado as celas da DEPAC, onde está preso a disposição da Justiça.

As denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp).

