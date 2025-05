Fumacê percorre seis bairros de Campo Grande nesta sexta-feira

Borrifação com inseticida será feita das 16h às 22h como parte do combate ao mosquito Aedes aegypti

Nesta sexta-feira (16), seis bairros de Campo Grande recebem o serviço de borrifação com inseticida conhecido como Fumacê, aplicado por meio do método UBV pesado (ultrabaixo volume). A ação ocorrerá das 16h às 22h e tem como foco o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.

As equipes circularão pelos seguintes bairros: Santo Amaro, Panamá, José Abrão, Vila Glória, Vila Carvalho e Amambaí. Os pontos exatos de aplicação incluem cruzamentos de ruas estratégicas (veja lista abaixo).

Para que o produto tenha maior eficácia, é recomendado que moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos. O serviço pode ser cancelado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que dificultam a dispersão adequada do inseticida.

O foco da aplicação é atingir mosquitos adultos, principalmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das arboviroses. Ainda assim, há possibilidade de impacto sobre outros insetos, o que reforça a necessidade de aplicação cuidadosa.

Confira os pontos de aplicação:

Santo Amaro (497): R. Pimenteira com R. Bacaba

Panamá (459): R. Barão de Itapary com R. Náutico

José Abrão (432): R. Sibipiruna com R. Pau Dalho

Glória (475): R. Jom. Belizário Lima com R. Treze de Maio

Carvalho (472): R. Bernardo Franco Baís com R. Santo Antônio

Amambaí (469): R. Borges de Medeiros com R. Farroupilha

A ação faz parte das medidas de enfrentamento ao avanço das arboviroses na cidade.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram