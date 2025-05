Cinco postos de saúde abrem para vacinação contra influenza no sábado em Corumbá

Unidades estarão abertas exclusivamente para a vacinação

Neste sábado (17), uma ação especial de vacinação contra a influenza acontece na cidade Corumbá. Na campanha, cinco postos estarão abertos exclusivamente para aplicação do imunizante contra a gripe.

O atendimento acontece nas unidades da Ladeira (ladeira Cunha e Cruz), Breno de Medeiros (bairro Popular Nova), Padre Ernesto (bairro Dom Bosco), Gastão de Oliveira (bairro Maria Leite) e Simone Flores (bairro Guatós) no horário das 08h às 12h.

Durante o mutirão, será aplicada somente a vacina contra a gripe.

Bolsa Família

Das 07h às 12 horas a ESF Ênio Cunha 1, bairro Cervejaria; e a ESF Dr. Humberto Pereira, bairro Nossa Senhora de Fátima, vão abrir exclusivamente para realização da pesagem do Bolsa Família, atualização vacinal e suplementação vacinal.

A documentação necessária é cartão SUS; caderneta pré-natal; caderneta de vacinação (gestantes) e número do NIS.

