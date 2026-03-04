Condenado por feminicídio é preso após meses foragido em Bonito

Homem de 65 anos tinha sentença definitiva de 8 anos e 8 meses de prisão e foi localizado nesta terça-feira (4), encerrando período de fuga

Um homem de 65 anos condenado por feminicídio foi preso na manhã desta terça-feira (4), em Bonito. Ele estava foragido da Justiça e tinha contra si uma sentença definitiva de 8 anos e 8 meses de prisão.

A prisão ocorreu na área urbana do município, após trabalho de investigação que levou à identificação do paradeiro do condenado. Equipes policiais da região participaram da ação.

A condenação foi determinada pela Justiça de Mato Grosso do Sul, na comarca de Bela Vista. Com a captura, o homem passa a cumprir a pena estabelecida, encerrando o período em que permanecia fora do alcance judicial.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.