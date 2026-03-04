Pesquisa aponta variação de até 214% em flores e 200% em serviços de beleza na Capital

Levantamento do Procon MS foi realizado em fevereiro, em Campo Grande, antes do Dia Internacional da Mulher

Uma pesquisa de preços realizada em fevereiro em Campo Grande identificou diferenças expressivas nos valores de flores e serviços de beleza às vésperas do Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo (8). Em alguns casos, a variação supera 200% entre estabelecimentos da Capital.

No segmento de floriculturas, o buquê simples com seis rosas nacionais apresentou a maior diferença: 214,29%. O produto foi encontrado por R$ 70 em um estabelecimento no Bairro Monte Castelo e por R$ 220 no Jardim dos Estados.

As orquídeas também tiveram ampla oscilação, com preços entre R$ 59,90 e R$ 280, conforme a espécie e o número de hastes. Já as cestas ou serviços de café da manhã registraram preço médio de R$ 221,67. Cinco floriculturas participaram do levantamento, e os valores podem sofrer alteração conforme a demanda.

Nos espaços de beleza, o corte de cabelo com finalização apresentou preço médio de R$ 168, com diferença de até 200% entre os cinco estabelecimentos pesquisados. A escova progressiva pode variar até 150%, dependendo do comprimento dos fios.

Para esmaltação tradicional de mãos e pés, os preços encontrados ficaram entre R$ 55 e R$ 95. Serviços como mechas e coloração no estilo “morena iluminada” tiveram variação de até 92,31%. Em alguns casos, os salões informaram que o valor final depende de avaliação prévia do profissional.

De acordo com o Procon Mato Grosso do Sul, fatores como localização, estrutura física, qualificação profissional e serviços agregados influenciam na formação dos preços. O órgão orienta que consumidoras busquem informações sobre possíveis riscos, contraindicações e cuidados após os procedimentos, além de verificar as condições de higiene e validade dos materiais utilizados.

A recomendação é pesquisar e comparar antes da contratação. O órgão também sugere que anúncios e conversas por aplicativos sejam guardados, assim como comprovantes de pagamento e nota fiscal, para garantir a formalização da relação de consumo.

