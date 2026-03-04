Construção civil paga até 32% a mais para profissionais qualificados e mantém alta empregabilidade em MS

Senai aponta que cerca de 70% dos alunos formados já saem empregados; setor criou 19,7 mil vagas formais em 2025

Mercado em expansão, parcerias com a indústria e demanda por mão de obra especializada têm fortalecido a construção civil em Mato Grosso do Sul. Levantamento do Senai indica que a carência de formação técnica em áreas específicas do setor pode garantir salários até 32% superiores aos de profissionais sem qualificação.

Além da remuneração, o índice de empregabilidade também chama atenção. De acordo com o gerente de Gestão e Negócios do Senai da Construção, Plínio Gratão, aproximadamente 70% dos alunos formados pela instituição já deixam os cursos empregados. “Nossa metodologia é focada no aprendizado ‘mão na massa’, simulando situações reais de canteiro de obras e oficinas de movelaria, o que garante conhecimento prático e aprendizado rápido”. As oportunidades abrangem áreas como edificações, design de interiores e movelaria.

Considerado parceiro das indústrias locais, o Senai mantém banco de talentos que conecta alunos às empresas. Apenas em 2025, mais de mil estudantes foram formados em parceria com companhias como GreenPlac, Bosch, Tekbond, Maestria Tintas, Quartzolit e Cortag.

Para 2026, a instituição oferece graduação tecnológica em Design de Interiores, além de cursos técnicos em Edificações e Segurança do Trabalho. Também estão disponíveis aperfeiçoamentos em Aprovação de Projetos, Orçamento em Obras e Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, qualificações em Marcenaria sob Medida e Eletricista Residencial, e iniciações em Revit Básico e Formação para Piloto de Drone. Os alunos têm acesso a softwares utilizados no mercado, como o Revit (BIM), aplicado a projetos e design.

A construção civil liderou a geração de empregos no Estado em 2025, com a criação de 19,7 mil vagas formais, crescimento de 61% em relação ao ano anterior. O desempenho é atribuído a programas habitacionais e à expansão industrial, cenário que mantém a expectativa de demanda aquecida para 2026.

As inscrições para cursos técnicos e qualificações podem ser feitas atravé da página “Meu futuro agora”. Para a graduação, o Vestibular 2026 está aberto e a inscrição pode ser feita pela aba de matrícula do Senai.

